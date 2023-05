Ronde van Italië voert na coronagevallen mondkapjesplicht weer in

De Ronde van Italië voert de mondkapjesplicht weer in. Dat bevestigde koersdirecteur Mauro Vegni in de Gazzetta dello Sport nadat Remco Evenepoel zondagavond de Giro moest verlaten na een coronabesmetting. De wereldkampioen uit België had op die dag de individuele tijdrit gewonnen en de roze leiderstrui heroverd. Hij was al de zesde renner die vanwege een positieve coronatest de wielerronde moest staken.

Vegni herhaalde maandag op de rustdag dat er voor zijn wedstrijd geen gezondheidsprotocol meer bestond. Hij verwees daarvoor naar de wereldgezondheidsorganisatie WHO die corona niet langer beschouwt als een noodsituatie. “Dat betekent dat elk team covid-testen kan doen als ze dat willen. Men kan zelf beslissen om een renner uit de wedstrijd te halen”, aldus Vegni.

De koersdirecteur erkende dat de Giro misschien “iets te vroeg” de teugels heeft laten vieren. “We moeten op onze hoede blijven. Vanaf deze week draaien we een aantal afgeschafte beperkingen terug, zoals de verplichting om een mondmasker te dragen wanneer je in contact komt met renners bij de start of finish. Niemand zal gehinderd worden bij het werken, maar men zal wel een masker moeten dragen in contacten met renners.”