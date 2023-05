Synchroomzwemsters De Brouwer en Steenbeek twee keer op podium

Synchroonzwemsters Bregje de Brouwer en Marloes Steenbeek hebben bij de wereldbekerwedstrijd in de Egyptische badplaats Soma Bay twee medailles veroverd. Maandag werden ze tweede bij de vrije uitvoering, zondag pakten ze brons bij de technische uitvoering.

De Brouwer (24) en Steenbeek (18) kwamen op de vrije uitvoering uit op een score van 317.0250. Alleen Mexico presteerde beter met een score van 325.6584. Op de technische uitvoering, een dag eerder, kwam het duo De Brouwer/Steenbeek tot 249.0743 punten. Frankrijk (250.2334) was net iets beter en het goud was voor Spanje (261.8625).

“De vorige wedstrijd hebben we gebruikt om te wennen aan de nieuwe wijze van jureren en om onze nieuwe choreografie te testen”, aldus bondscoach Esther Jauma. “Hoewel de scores van de jury daar zeker niet slecht waren, bleven ze achter bij onze verwachtingen. Daarop hebben we het risico genomen de moeilijkheidsgraad van de choreografie aan te passen in Soma Bay. Het is mooi dat de moed van de meiden is beloond. Er valt echter nog genoeg te verbeteren, dus we zullen de komende maanden keihard moeten blijven werken om dit soort resultaten te blijven boeken.”