Tennisser Coric naar Libéma Open in Rosmalen

Tennisser Borna Coric (26) doet in juni mee aan de Libéma Open in Rosmalen. Coric is de huidige nummer 16 van de wereld.

De Kroatische speler won tot nog toe drie ATP-titels in zijn loopbaan. Vorig jaar won hij het masterstoernooi van Cincinnati door in de finale te winnen van de Griek Stefanos Tsitsipas. In 2018 schreef hij het grastoernooi van Halle op zijn naam door Roger Federer in de finale te verslaan. In 2020 reikte hij tot de kwartfinales van de US Open.

Naast Coric bevestigden onder meer top 10-spelers Daniil Medvedev uit Rusland en de Canadees Felix Auger-Aliassime al hun deelname. Medvedev verloor vorig jaar in de finale van de Nederlandse Tim van Rijthoven, die dit jaar in Rosmalen zijn titel verdedigt. Ook Botic van de Zandschulp en Tallon Griekspoor komen in actie.

Het toernooi staat van 10 tot en met 18 juni op het programma.