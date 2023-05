Van Zanen-Nieberg vier jaar langer voorzitter NOC*NSF

Anneke van Zanen-Nieberg is ook de komende vier jaar voorzitter van NOC*NSF. Haar benoeming werd maandag bij de algemene vergadering van de sportkoepel bekrachtigd door de leden. Dat was geen verrassing want er was geen tegenkandidaat voor de 59-jarige Haagse, die in 2019 André Bolhuis opvolgde.

Van Zanen was door het bestuur unaniem voorgedragen. In de zaal had geen van de leden bezwaar.

“Ik heb een hele rare eerste vier jaar gehad. En we moeten nu nog keihard aan de slag met de nasleep van corona. Maar dat doe ik wel met een geweldig team”, zei Van Zanen, die zich “wat ongemakkelijk” voelde bij het ontbreken van een stemming. “Maar ik heb er hartstikke veel zin in.”

Van Zanen was eerder van 2010 tot 2016 penningmeester van NOC*NSF.