Wielrenner Küng niet meer van start in tiende rit Giro d’Italia

Wielrenner Stefan Küng gaat dinsdag niet meer van start in de tiende etappe van de Giro d’Italia. De Zwitserse wielrenner krijgt rust van zijn ploeg Groupama-FDJ om zich te kunnen voorbereiden op zijn volgende doelen.

Küng was als vierde geëindigd in de tijdrit van afgelopen zondag. Hij gaf 4 seconden toe op winnaar Remco Evenepoel, die zich later op zondag terugtrok uit de Ronde van Italië vanwege een positieve coronatest.

Sven Erik Bystrøm staat dinsdag gewoon aan de start van de etappe ondanks een eerdere coronabesmetting. De Noor van Intermarché-Wanty-Gobert reed in de eerste week door na een positieve test. Hij liet tegen de Noorse Discovery+ weten zich alweer beter te voelen. “Ik hoop dat het ergste voorbij is. Als ik koorts had gehad en me heel slecht had gevoeld, was het anders geweest. Maar ik had milde symptomen en voelde me moe.”