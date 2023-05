Bol, Klaver en Van Klinken naar Diamond League in Florence

Drie Nederlandse atleten komen aan de start van de meeting uit de Diamond League in Florence op 2 juni. Het zijn Femke Bol, Lieke Klaver en Jorinde van Klinken.

Bol, drievoudig Europees kampioene outdoor, loopt in de Italiaanse stad de 400 meter horden, het onderdeel waarop ze brons won op de Olympische Spelen van Tokio, zilver op de WK vorige zomer in Eugene en goud op de EK in M√ľnchen.

De Amersfoortse komt twee dagen later in actie op de 400 meter vlak, bij de FBK Games in Hengelo. Op dat nummer verbeterde ze deze winter het 41 jaar oude wereldrecord indoor en zette het op 49,26. Bovendien veroverde ze goud op deze afstand bij de EK indoor in Istanbul.

Klaver komt in Florence uit op de 400 meter. De Enkhuizense won op de afgelopen EK indoor zilver. Ze start op 4 juni bij de FBK Games op de 200 meter. Van Klinken doet mee bij het discuswerpen. Ze haalde in april al een afstand van 67,05 meter, waarmee ze op de tweede plaats van de wereldranglijst van dit jaar staat.