Getergde Djokovic na winst op Norrie in kwartfinales Rome

Tennisser Novak Djokovic heeft zich geplaatst voor de kwartfinales van het masterstoernooi in Rome. De titelverdediger uit Servië rekende in twee sets af met Cameron Norrie: 6-3 6-4.

De 22-voudig grandslamwinnaar had het alleen in de tweede set wat lastig met zijn Britse tegenstander, de nummer 13 van de wereld. Norrie brak hem vroeg in de set, maar veroorzaakte ook ergernis bij Djokovic. Dat was omdat Norrie een bal onnodig en nogal hard op de enkel van de Serviër sloeg. De zichtbaar geïrriteerde Djokovic zette vervolgens een tandje bij en nam met een paar overtuigende games afstand van Norrie.

De 35-jarige Djokovic bereidt zich voor op Roland Garros. Hij won dit jaar al voor de tiende keer de Australian Open. Hij is momenteel nog de nummer 1 van de wereld, maar raakt die positie na het toernooi in Rome weer kwijt aan de Spanjaard Carlos Alcaraz