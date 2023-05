Kooij spurt naar winst in eerste etappe Vierdaagse van Duinkerke

Wielrenner Olav Kooij heeft de eerste etappe van de Vierdaagse van Duinkerke op zijn naam geschreven. De 21-jarige renner van Jumbo-Visma was na een rit van Duinkerke naar Abbeville over ruim 196 kilometer de snelste in de massaspurt. Hij klopte op de meet de Duitser Max Walscheid en de Fransman Paul Penhoët.

Het was de tweede sprintzege van Kooij dit seizoen. Hij won eerder dit jaar de vijfde etappe in Parijs-Nice.

Vijf renners reden het grootste deel van de rit aan de leiding, maar zij werden ruim op tijd bijgehaald door het peloton. Jumbo-Visma bereidde vervolgens de sprint voor, die Kooij kundig afmaakte.

“Doel was een etappe winnen, mooi dat het meteen is gelukt”, zei Kooij na afloop op Eurosport. “De laatste kilometers waren lastig vanwege de tegenwind. De sprint aanzetten was een kwestie van timing en daardoor ging het ook van links naar rechts over de weg. Ik begreep ook dat er nog een valpartij was, maar daar heb ik niets van gezien.”

De Vierdaagse van Duinkerke telt dit jaar zes etappes en eindigt zondag.