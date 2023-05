Minder banden beschikbaar voor Formule 1-coureurs in Imola

De coureurs in de Formule 1 hebben komend weekeinde bij de Grote Prijs van Emilia-Romagna minder sets banden tot hun beschikking. In plaats van dertien sets zijn het er elf, meldt leverancier Pirelli. Het gaat wel specifiek om de zogeheten slicks, of de droogweerbanden.

Pirelli vermindert het aantal banden om een nieuwigheid te testen op het circuit van Imola. Tijdens de kwalificatierace op zaterdag is er namelijk geen vrije bandenkeuze in de drie sessies. De coureurs moeten in Q1 op de harde band rijden, in Q2 op de mediums en in Q3 op de zachte.

“Dit betekent dat iedere coureur minder setjes droogweerbanden beschikbaar heeft voor het hele raceweekeinde, waarmee we ook het milieu een dienst bewijzen”, zegt Pirelli-baas Mario Isola op de website van de Formule 1. “We produceren en transporteren door deze regel minder banden.”

Pirelli introduceert op Imola eveneens een compleet nieuwe regenband. Ook hier speelt duurzaamheid een rol, want bij deze band is het volgens Isola niet nodig het rubber met elektrische dekens voor te verwarmen. “Praktijktesten hebben aangetoond dat deze band beter presteert dan zijn voorganger, zelfs zonder het gebruik van de elektrische deken.”