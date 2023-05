Nog meer wielrenners verlaten Giro d’Italia vanwege corona

Weer hebben wielrenners de Ronde van Italië moeten verlaten vanwege positieve coronatests. De meest opvallende afhaker is de Noor Sven Erik Bystrøm, die vorige week doorreed ondanks een coronabesmetting. De renner van Intermarché-Circus-Wanty is nu alsnog symptomen gaan ontwikkelen en start om die reden niet in de tiende etappe van dinsdag.

Andere afhakers zijn de Italiaan Domenico Pozzovivo en de Australiër Callum Scotson. De renners van respectievelijk Israël – Premier Tech en Team Jayco AlUla testten allebei positief op het coronavirus. Pozzovivo’s ploeggenoot Mads Würtz Schmidt en Rein Taaramäe van Intermarché-Circus-Wanty gaan niet van start omdat ze zich gewoon niet lekker voelen. Hun coronatesten waren wel negatief.

De organisatie van de Ronde van Italië zag zich genoodzaakt de coronaprotocollen aan te scherpen en de mondkapjesplicht weer in te voeren. Klassementsleider Remco Evenepoel moest zondag opgeven vanwege een positieve test, vijf renners gingen hem al voor. De Brit Geraint Thomas draagt nu de roze leiderstrui. De tweede week van de Italiaanse koers begint dinsdag met een rit over 196 kilometer van Scandiano naar Viareggio.