Personeel van teams Formule 1 verlaat Imola uit voorzorg

Personeel van teams in de Formule 1 moest dinsdag het circuit van Imola uit voorzorg verlaten. Dat gebeurde nadat het water van de nabijgelegen rivier Santerno in rap tempo was gestegen.

Lokale media melden dat er in de buurt van het circuit wegen zijn afgesloten. Ook zouden er parkeergarages zijn ondergelopen met water. Het is slecht weer in delen van Italiƫ. De dertiende etappe van de Ronde van Italiƫ van vrijdag is al ingekort vanwege de vele sneeuw die er bij de Grote Sint-Bernhardpas is gevallen. Volgens weersvoorspellingen blijft het sneeuwen bij de grens met Zwitserland.

Max Verstappen en zijn concurrenten werken vrijdag de trainingen af voor de Grote Prijs van Emilia-Romagna, die voor zondag op de agenda staat. Er wordt voor vrijdag minder neerslag voorspeld.

Regerend wereldkampioen Verstappen verdedigt zondag zijn leidende positie in de stand van het WK.