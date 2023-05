Tennissers Van de Zandschulp en Haase naar halve finale in Rome

Tennissers Botic van de Zandschulp en Robin Haase hebben op het toernooi van Rome de halve finale van het dubbelspel bereikt. Ze waren in drie sets te sterk voor de Schot Jamie Murray en Michael Venus uit Nieuw-Zeeland: 3-6 7-6 (3) 10-6.

Van de Zandschulp en Haase stuiten in de halve eindstrijd mogelijk op Wesley Koolhof en zijn Britse partner Neal Skupski. Dat duo moet daarvoor de kwartfinale winnen van de Australiërs Jason Kubler en Alex De Minaur.

Van de Zandschulp strandde afgelopen vrijdag in de tweede ronde van het enkelspel in Rome. Hij ging in twee sets onderuit tegen Laslo Djere uit Servië: 6-2 6-4.

Bij de vrouwen plaatsten Demi Schuurs en haar Amerikaanse partner Desirae Krawczyk zich voor de halve finale van het dubbelspel. Ze wonnen in Rome van de Noorse Ulrikke Eikeri en Miyu Kato uit Japan: 6-3 6-3.