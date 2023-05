Tennisster Swiatek met veel fouten naar kwartfinale in Rome

Tennisster Iga Swiatek heeft de kwartfinale van het toernooi van Rome bereikt. De nummer 1 van de wereld was in de achtste finales te sterk voor Dona Vekic uit Kroatië (6-3 6-4).

Swiatek kreeg voor het eerst enige tegenstand in de hoofdstad van Italië. Ze gunde de Russin Anastasija Pavljoetsjenkova geen enkele game tijdens haar eerste optreden in Rome (6-0 6-0). Vervolgens verloor de Poolse slechts twee games tegen Lesia Tsurenko uit Oekraïne (6-2 6-0).

Swiatek had het lastiger tegen Vekic. Dat kwam ook omdat ze maar liefst 23 onnodige fouten maakte. Ze stuit in de kwartfinales op Elena Rybakina. De speelster uit Kazachstan versloeg Swiatek dit jaar in de achtste finale van de Australian Open en halve finale van Indian Wells.