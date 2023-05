Formule 1-weekend in Italië afgelast wegens noodweer

De Grote Prijs van Emilia-Romagna die komend weekend in Italië verreden zou worden, is afgelast. De regio waar de Formule 1-race plaatsvindt kampt met hevige overstromingen en aardverschuivingen, veroorzaakt door dagen van extreme regenval.

Dinsdag werd de F1-paddock van het circuit, waar werd opgebouwd voor het raceweekend, uit voorzorg geëvacueerd omdat er water in stond. Er werden dit weekend meer dan 120.000 fans verwacht. Woensdag is personeel gevraagd niet naar het circuit in Imola te komen.

De Italiaanse minister van Transport, Matteo Salvini, riep eerder op woensdag al op het raceweekend te schrappen.