Wielrenner Geoghegan Hart geopereerd aan gebroken heup

Tao Geoghegan Hart heeft een breuk in zijn linkerheup opgelopen bij een valpartij in de elfde etappe van de Ronde van Italië. De Britse wielrenner van Ineos Grenadiers is geopereerd in een Italiaans ziekenhuis. Het is nog niet bekend hoelang hij moet revalideren.

Geoghegan Hart was de nummer 3 van het algemeen klassement. Hij had een achterstand van slechts 5 seconden op klassementsleider Geraint Thomas, zijn ploeggenoot bij Ineos Grenadiers. De Giro nam zondag al afscheid van Remco Evenepoel. De Belg wilde zijn roze leiderstrui niet meer verdedigen na een positieve coronatest. “Ik ben er kapot van dat mijn Giro op deze manier tot een einde is gekomen”, liet Geoghegan Hart vanuit een ziekenhuis weten.

Thomas en kopman Primoz Roglic kwamen ook ten val maar haalden wel de finish. “De opgave van Geoghegan Hart is een groot verlies”, vertelde Thomas over zijn gekwetste ploeggenoot aan de finish. “Hij was ons geheime wapen. Hij kon na de etappes altijd meteen herstellen terwijl ik interviews moest doen. Hij zat dus in een goede positie en stond er goed voor.”

Roglic kwam met een gescheurde broek en schaafwonden op zijn linkerbeen over de eindstreep. “Maar op het eerste oog lijkt het met een sisser af te lopen. Het is pech dat Primoz betrokken was bij die val, maar we mogen ons gelukkig prijzen dat hij er geen noemenswaardige blessures aan overhoudt”, laat ploegleider Addy Engels van Jumbo-Visma weten.

Thomas leidt het algemeen klassement met een voorsprong van 2 seconden op Roglic.