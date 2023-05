Basketballers Heat winnen eerste wedstrijd finale in het oosten

De basketballers van Miami Heat hebben de eerste wedstrijd van de finale van de Eastern Conference van Boston Celtics gewonnen. De ploeg uit Miami was in Boston met 123-116 te sterk. Jimmy Butler had een belangrijk aandeel in de zege van de Heat. Hij was goed voor 35 punten, 7 assists en 5 rebounds.

De Celtics domineerden in het eerste deel van de wedstrijd. Maar daarna begonnen de Heat aan een inhaalrace en zetten een achterstand om in een voorsprong. Hoewel de Celtics probeerden terug te komen, gaven de Heat de voorsprong niet meer uit handen. Jayson Tatum was met 30 punten topscorer bij de Celtics.

“We speelden erg goed”, concludeerde Butler na de zege. “En nog belangrijker, we zijn elkaar blijven steunen, ook toen het even wat minder ging.”

De tweede wedstrijd in de best-of-seven series tussen de Celtics en de Heat is vrijdag in Boston.