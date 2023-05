De Vries en Tsunoda vragen donaties slachtoffers overstromingen

Formule 1-renstal AlphaTauri en zijn coureurs Nyck de Vries en Yuki Tsunoda hebben opgeroepen geld te doneren aan het noodfonds dat speciaal is ingesteld voor de slachtoffers van de door overstromingen geplaagde Italiaanse regio Emilia-Romagna. De fabriek van het team ligt in Faenza, middenin het getroffen gebied.

Ten minste negen mensen zijn volgens de Italiaanse autoriteiten om het leven gekomen in het extreme weer. De voor dit weekeinde geplande Formule 1-race op het circuit van Imola is afgelast.

Tsunoda rapporteerde op Instagram vanuit Faenza over de toestand in het stadje. “Na een verschrikkelijke nacht is de stad zwaar getroffen: stof, modder en overal de geur van benzine. Momenteel worstelen de mensen om voedsel en vooral onderdak te vinden, nadat velen uit hun eigen huis zijn geëvacueerd”, schrijft de Japanner. “Alstublieft, alles wat u kunt doen om te helpen wordt gewaardeerd, hoe groot of klein de donatie ook is”, besluit hij zijn verhaal.

De Vries deed op Instagram uitgebreid verslag van zijn barre tocht om weer veilig thuis te komen, nadat hij door de overvloedige regenval strandde in de regio. “Het regende hevig, Faenza stond al onder water en ik kon niet bij mijn hotel komen”, schrijft hij. “Terugkeren naar de snelweg was ook geen optie. Ik zat vast in een dorpje met één volgeboekt hotel. Gelukkig was het team van McLaren daar eerder gestrand en een van hun monteurs was zo vriendelijk mij zijn kamer te geven. De volgende ochtend veranderde de lobby van het hotel in een noodopvang voor mensen die ’s nachts uit hun huizen moesten vluchten.”

AlphaTauri meldde in een bericht op zijn website dat de fabriek niet is getroffen door de overstromingen. “Alles wordt in het werk gesteld om de veiligheid van onze medewerkers en hun gezinnen te waarborgen.”