De Duitser Nico Denz heeft donderdag de twaalfde etappe van de Giro d’Italia gewonnen. De 29-jarige renner van BORA-hansgrohe was na een lange vlucht de snelste in de sprint van een groep van drie en boekte zo de grootste overwinning van zijn carrière. Toms Skujins uit Letland werd na 185 kilometer tweede in Rivoli, voor Sebastian Berwick uit Australië.