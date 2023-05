GP op Imola hoopt na afgelasting op contractverlenging Formule 1

De organisatie van de Grote Prijs van Emilia-Romagna hoopt dat het contract met de Formule 1 met een jaar wordt verlengd tot en met 2026. De race op het circuit van Imola, die voor dit weekeinde was gepland, is afgelast vanwege de zware regenval en overstromingen in de Noord-Italiaanse streek. Ten minste acht mensen kwamen om het leven door het natuurgeweld.

De race dit jaar inhalen is gezien het strakke schema van de Formule 1 vrijwel onmogelijk, tenzij de zomerstop in augustus wordt ingekort. “Gezien de complexiteit van de kalender is het goed voor te stellen dat de editie van 2023 in 2026 wordt gehouden. Maar op dit moment is het zeker geen prioriteit”, zei voorzitter Angelo Sticchi Damiani van de organiserende Italiaanse automobielclub ACI. “Ik ben diep bedroefd over wat er in Emilia-Romagna gebeurt. De afgelasting was gezien de dramatische situatie onvermijdelijk.”

Formule 1-baas Stefano Domenicali, die in Imola is geboren en dinsdag aangeslagen reageerde op de “tragische gebeurtenissen in de stad en regio waar ik ben opgegroeid”, was het ermee eens dat het “moeilijk” zou zijn om de race later in het seizoen te houden. Hij noemde een contractverlenging om de race in 2026 te houden “een optie die op tafel ligt”.

Door het wegvallen van de race op Imola zal het seizoen nu hoogstwaarschijnlijk uit 22 races bestaan. Aanvankelijk stond er een recordaantal van 24 races gepland, maar eerder al werd de Grote Prijs van China voor het vierde jaar op rij geschrapt vanwege het coronavirus. De Formule 1 vervolgt volgend weekeinde met de Grote Prijs van Monaco. Tweevoudig wereldkampioen Max Verstappen leidt na de vijf grands prix in het kampioenschap.