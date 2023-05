Lange schorsing Franse atleet Golitin na gemiste dopingcontroles

De Franse atleet Amaury Golitin is voor vier jaar geschorst na het missen van drie dopingcontroles in minder dan een jaar. Dat heeft de Franse dopingautoriteit (AFLD) bekendgemaakt.

De straf was zwaarder dan normaal, nadat Golitin fraude had gepleegd om de derde gemiste controle te verantwoorden. “Ik had 24 uur om een excuus te bedenken en rommelde met mijn Uber-gegevens”, verklaarde de sprinter. De eerste twee missers weet hij aan “nalatigheid”. “Ik heb veel kleine fouten gemaakt. De eerste twee zijn duidelijk mijn schuld.”

De 26-jarige Golitin mist door zijn schorsing onder meer de Olympische Spelen van Parijs. De in Frans-Guyana geboren sprinter was lid van het Franse 4×100 meter-team.