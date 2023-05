Tennisster Swiatek verlaat toernooi Rome met beenblessure

Tennisster Iga Swiatek komt niet in actie in de halve finale van het toernooi in Rome. De nummer 1 van de wereld heeft een beenblessure opgelopen. In de strijd om een plek in de halve eindstrijd tegen de Kazakse Elena Rybakina moest de Poolse titelverdedigster in de derde set bij een stand van 6-2 6-7 (3) 2-2 opgeven.

Swiatek nam een medische time-out nadat Rybakina de tweede set in de tiebreak won. Met een ingepakt been verscheen de Poolse weer op de baan. In de derde set besloot ze bij een stand van 2-2 de strijd toch te staken.

Rybakina neemt het in de halve finales op tegen de Letse Jelena Ostapenko, die met 2-6 4-6 6-3 won van de Spaanse Paula Badosa.