Van Gerwen naar halve finale in laatste speelronde Premier League

Darter Michael van Gerwen heeft op de laatste reguliere Premier League-avond de halve finale gehaald. De 34-jarige Brabander was in Aberdeen uiteindelijk met enige moeite met 6-3 te sterk voor Chris Dobey uit Engeland. Van Gerwen leek na een 5-0-voorsprong op weg naar een grotere overwinning.

Van Gerwen neemt het later donderdagavond in de halve finale op tegen de Belg Dimitri Van den Bergh. Van Gerwen is al verzekerd van een plek bij de beste vier, de volgende fase in de Premier League. De Nederlander is de titelhouder in het toernooi. Vorig jaar versloeg hij Joe Cullen in de finale.