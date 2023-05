Darter Van Gerwen peinst er niet over play-offs te laten schieten

Darter Michael van Gerwen peinst er niet over volgende week de play-offs van de Premier League aan zich voorbij te laten gaan. De regerend kampioen liep tijdens de laatste speelronde in Aberdeen een schouderblessure op en trok zich terug.

“Ik heb iets van een spiertje in mijn schouder verrekt en daar heb ik gewoon last van tijdens het gooien”, zei Van Gerwen tegen Viaplay. “Ik weet dat het iets kleins is, maar het heeft wel veel invloed op mijn spel. Dan gun ik het andere mensen niet om zo van mij te winnen. Als dat gebeurt dan wil ik op volle sterkte zijn en dat ben ik nu niet. Punt.”

Komende donderdag staan in de O2 Arena in Londen de play-offs op het programma. Van Gerwen komt dan hoe dan ook in actie, zo verzekerde hij kort na zijn terugtrekking. “Ik moet nu even rust houden. De play-offs zijn veel belangrijker dan deze speelronde was. Maar ik maak me geen zorgen over mijn deelname. Al moet ik op krukken komen.”

Van Gerwen (34) is zesvoudig winnaar van de Premier League. Vorig jaar versloeg hij in Berlijn in de eindstrijd Joe Cullen met 11-10.