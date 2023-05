Nuggets winnen ook tweede wedstrijd tegen Lakers in play-offs NBA

De basketballers van Denver Nuggets hebben in de play-offs van de NBA ook de tweede wedstrijd tegen LA Lakers, in de finale van de Western Conference, gewonnen. Het werd 108-103 in de eigen Ball Arena in Denver.

Jamal Murray had een belangrijk aandeel in de zege en vooral in het vierde en laatste kwart was hij op dreef. Murray was in het laatste kwart goed voor 23 punten en nam in totaal 37 punten voor zijn rekening. Zijn ploeggenoot Nikola Jokic noteerde wederom een triple-double, oftewel alle statistieken in de dubbele cijfers. Hij kwam tot 23 punten, 17 rebounds en 12 assists. Namens de bezoekers kwamen LeBron James en Austin Reaves beiden tot 22 punten.

“De wedstrijd zou een stuk makkelijker zijn geweest als ik wat meer raak had gegooid in de eerste helft”, zei Murray. “Ik ben mijn vertrouwen niet kwijtgeraakt en ben mijn eigen wedstrijd blijven spelen. Ik wist dat ze erin zouden gaan als ik zou blijven schieten.” Sterspeler Jokic vervulde voor de verandering eens een bijrol. “Ik vond hem geweldig. Wanneer het er het meest toe deed gingen zijn worpen erin. Hij heeft eigenlijk de wedstrijd voor ons gewonnen”, zei hij over Murray.

Pas toen er nog ruim 9 minuten te spelen waren, namen de Nuggets voor het eerst sinds het eerste kwart de leiding. Dat gebeurde dankzij een driepunter van Murray, die in totaal zes keer een driepunter noteerde.

De derde wedstrijd wordt zaterdag in Los Angeles gespeeld. De Lakers hebben in de play-offs alle acht de thuiswedstrijden nog gewonnen.

Denver Nuggets kan zich voor het eerst in de historie plaatsen voor de eindstrijd van de NBA. De winnaar van de Western Conference neemt het in de finale op tegen Miami Heat of Boston Celtics. Heat won de eerste wedstrijd.