Rubio wint bergetappe Giro op Crans Montana, Thomas houdt roze

Wielrenner Einer Augusto Rubio heeft de dertiende etappe van de Ronde van Italië op zijn naam geschreven. De 25-jarige Colombiaan van Movistar bleef in de ingekorte bergetappe naar Crans Montana medevluchters Thibaut Pinot uit Frankrijk en Jefferson Alexander Cepeda uit Ecuador voor.

De roze trui blijft om de schouders van Geraint Thomas. De Brit van Ineos Grenadiers kwam anderhalve minuut na de winnaar over de finish en houdt een voorsprong van 2 seconden op de Sloveen Primoz Roglic van Jumbo-Visma.

De dertiende etappe van de Giro werd dinsdag al ingekort toen de Grote Sint-Bernhardpas, bij de grens met Zwitserland, uit de route werd gehaald. Vrijdagochtend werd de rit nog verder ingekort vanwege het extreme weer in Italië. De beklimming van de Croix de Coeur bleef wel in het parcours.

Aan de voet van de beklimming bij Le Châble gingen de renners van start voor 74,6 kilometer met nog altijd de slotklim naar Crans Montana. Op de eerste klim vormde zich al snel een kopgroep met daarin naast Rubio, Pinot en Cepeda ook de Fransman Valentin Paret-Peintre en de Canadees Derek Gee. De kopgroep begon met zo’n 3 minuten voorsprong aan de slotklim, omdat het peloton het rustig aan had gedaan in de afdaling.

Pinot demarreerde al vroeg en wilde vooral Cepeda kwijtraken, die niet had willen meewerken op het vlakke stuk tussen de twee bergen. Maar de renner uit Ecuador knokte zich steeds terug bij versnellingen van de Fransman en bleef achter hem zitten. Rubio profiteerde van de tweestrijd. De Colombiaan kwam altijd weer terug in zijn eigen tempo en hield zich afzijdig bij de demarrages. Hij was vervolgens de snelste in de lange sprint en boekte zijn tweede zege van het seizoen na eerder een rit in de Ronde van de Verenigde Arabische Emiraten te hebben gewonnen.

In de groep met favorieten bepaalden de ploeggenoten van Thomas, onder wie Thymen Arensman, het tempo. Grote aanvallen bleven uit, waardoor de rozetruidrager zonder grote problemen zijn koppositie hield. Zaterdag volgt een etappe van Sierre naar Cassano Magnago met alleen vroeg in de rit een grote beklimming.