Tennisster Kalinina bereikt finale van WTA-toernooi in Rome

Tennisster Anhelina Kalinina heeft de finale van het WTA-toernooi van Rome bereikt. De 26-jarige Oekraïense versloeg in de halve finale in de Italiaanse hoofdstad Veronika Koedermetova uit Rusland in drie sets: 7-5 5-7 6-2.

Kalinina was als dertigste geplaatst in Rome, haar Russische tegenstandster als elfde. De Oekraïense won de eerste set na een break op 5-5, nadat ze in de game ervoor had verzuimd om de set uit te serveren. In de tweede set mocht Kalinina zelfs voor de wedstrijd serveren op 5-4 en kon ze het opnieuw niet afmaken. Dit keer profiteerde Koedermetova wel en trok ze de stand met 7-5 weer gelijk.

In de derde set liep Kalinina meteen uit naar 4-0. Die marge gaf ze niet meer weg. Ze mocht zelf nogmaals serveren voor de wedstrijd op 5-2 en op haar eerste matchpoint maakte ze het af.

Ze bereikt voor het eerst een finale van zo’n groot WTA-toernooi. Daarin treft ze de winnares van de partij tussen Elena Rybakina uit Kazachstan en Jelena Ostapenko uit Letland.