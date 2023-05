Van der Poel rijdt Ronde van België vooraf aan Tour de France

Wielrenner Mathieu van der Poel heeft de wedstrijden Dwars door het Hageland en de Ronde van België aan zijn programma toegevoegd. Dat meldt zijn ploeg Alpecin-Deceuninck.

De winnaar van Milaan-Sanremo en Parijs-Roubaix had na de voorjaarsklassiekers een rustperiode ingelast. “De komende drie weken bereiden we ons voor op de Tour de France met een hoogtestage in La Plagne. Het is goed om daarna enkele wedstrijden te rijden om wat wedstrijdritme op te doen”, laat hij via de ploeg weten.

De eendagskoers Dwars door het Hageland wordt verreden op 10 juni. De Ronde van België is van 14 tot en met 18 juni.