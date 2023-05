Wielerploeg Jumbo-Visma legt routinier Kruijswijk langer vast

Wielerploeg Jumbo-Visma heeft het contract van Steven Kruijswijk met twee jaar verlengd. De 35-jarige Nederlander tekende bij tot eind 2025.

“Ik zit nog vol motivatie en ik haal nog heel veel plezier uit het fietsen”, verklaarde Kruijswijk. “De weg die we de laatste jaren zijn ingeslagen met de ploeg en het hoge niveau dat we halen spelen daarin een cruciale rol. Ook al is het niet meer als absolute kopman, ik denk dat ik nog altijd een heel belangrijke rol kan spelen in dit team.”

Sportief directeur Merijn Zeeman is content met het aanblijven van de routinier. “Steven heeft samen met de ploeg een prachtige ontwikkeling doorgemaakt. Van jong talent tot kopman in grote rondes. De derde plaats in de Tour de France van 2019 was daarbij de absolute bekroning”, aldus Zeeman. “Zowel de ploeg als Steven is nu op een volgend punt beland. Steven heeft het niveau om nog een heel belangrijke rol te spelen in de zwaardere etappekoersen en grote rondes. Daarnaast zijn zijn ervaring en rust heel belangrijk voor het evenwicht in de ploeg. We zijn dan ook heel blij dat onze samenwerking ook na dit seizoen nog langer doorgaat.”

Jumbo-Visma legde woensdag ook al Christophe Laporte langer vast. De 30-jarige Fransman tekende een contractverlenging tot het einde van 2026.