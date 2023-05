Wielrenster Kopecky wint Veenendaal-Veenendaal Classic

De Belgische wielrenster Lotte Kopecky heeft de Veenendaal-Veenendaal Classic gewonnen. Ze was na ruim 140 kilometer de snelste in een sprint. De renster van Team SD Worx klopte de Italiaanse Martina Fidanza. Daria Pikulik uit Polen werd derde.

Kopecky, winnares van de Ronde van Vlaanderen 2022 en 2023, had sinds haar tweede plaats in de Amstel Gold Race van 16 april geen wedstrijd op de weg meer gereden. Een week na de Amstel Gold Race stond Kopecky wel nog aan de start bij de Nations Cup baanwielrennen in het Canadese Milton.

De man rijden zaterdag hun Veenendaal-Veenendaal Classic.