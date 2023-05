Zieke wielrenner Pedersen stapt af in Giro d’Italia

De Ronde van Italië is met ritwinnaar Mads Pedersen opnieuw een aansprekende naam kwijtgeraakt. De Deense renner van Trek-Segafredo is niet fit genoeg om vrijdag aan de dertiende etappe te beginnen.

“Helaas moeten we melden dat Pedersen vandaag niet start in de Giro d’Italia”, schreef zijn ploeg op Twitter. “Mads had een onrustige nacht en had last van een hoest. Hij werd vanmorgen wakker met keelpijn en een ontsteking.”

Pedersen, een ploeggenoot van de Nederlander Bauke Mollema, schreef de zesde etappe na een massasprint op zijn naam. Het was zijn vijfde etappezege in een grote ronde, na eerdere overwinningen in de Ronde van Frankrijk en de Ronde van Spanje.

Eerder verlieten onder anderen topfavoriet Remco Evenepoel en oud-winnaar Tao Geoghegan Hart de Giro. In totaal zijn er al 41 renners afgestapt, een groot deel vanwege corona. Het is onbekend of Pedersen eveneens positief op het virus heeft getest.