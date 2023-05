Duitse wielrenner Denz boekt tweede ritzege in Giro d’Italia

Wielrenner Nico Denz heeft ook de veertiende etappe van de Ronde van Italiƫ gewonnen. De wielrenner van Bora-hansgrohe was na 194 kilometer tussen Sierre en Cassano Magnago de snelste in een sprint van een kopgroep. Denz bleef de Canadees Derek Gee en de Italiaan Alberto Bettiol voor.

Het is de tweede etappezege in deze Giro d’Italia voor de 29-jarige Duitser. Hij won donderdag de twaalfde etappe.

Geraint Thomas heeft de roze trui afgestaan aan Bruno Armirail van Groupama-FDJ. De 29-jarige Fransman stond op ruim 18 minuten van de Britse klassementsleider, maar het peloton met de rozetruidrager kwam binnen op meer dan 21 minuten.

De groep van dertig renners nam al vroeg een grote voorsprong. In de rit naar Cassano Magnago, die opnieuw werd verreden onder natte weersomstandigheden, zat de lange beklimming van de Simplon-pass vroeg in het parcours. Daarna was het relatief vlak met alleen wat kleine klimmetjes in de slotfase. De grote kopgroep met daarbij Bauke Mollema kreeg al snel een ruime voorsprong van het peloton, waar Ineos Grenadiers van rozetruidrager Thomas het rustig aan deed.

Met nog zo’n 60 kilometer te gaan kwamen de eerste aanvallen in de kopgroep, onder meer van de Italiaan Bettiol. Daarna reed een kopgroep weg van vier renners met de Belg Laurent Rex, de Italianen Davide Ballerini en Stefano Oldani en Toms Skujins uit Letland.

Nadat Rex zijn medevluchters had moeten laten gaan, werden die in de slotkilometer alsnog ingehaald door vier renners die de Belg hadden opgepikt. Bettiol begon de sprint maar werd ingehaald door Denz. Die juichte nog bijna te vroeg, maar hij hield een kleine voorsprong op Gee. De Canadees moest voor de derde keer in deze Giro genoegen nemen met een tweede plaats.