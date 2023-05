Medvedev verslaat Tsitsipas tussen buien door en bereikt finale

Daniil Medvedev heeft zich in Rome voor het eerst geplaatst voor de finale van een masterstoernooi op gravel. De nummer 3 van de wereld was in de Italiaanse hoofdstad met 7-5 7-5 te sterk voor de Griek Stefanos Tsitsipas.

De finale werd twee keer onderbroken vanwege de regen in Rome. Het was enige tijd twijfelachtig of de halve finale wel op zaterdag voltooid kon worden, maar rond 21.30 uur was de baan toch bespeelbaar.

Zondag neemt Medvedev het op tegen de Deen Holger Rune, die zaterdagmiddag Casper Ruud uit Noorwegen in drie sets versloeg: 6-7 (2) 6-4 6-2.