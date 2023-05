Basketballers Nuggets één zege verwijderd van de NBA-finale

De basketballers van Denver Nuggets hebben nog één overwinning nodig om zich voor het eerst in de clubgeschiedenis te plaatsen voor de finale van de Amerikaanse competitie NBA. De ploeg won in de eindstrijd van de Eastern Conference ook de derde wedstrijd van Los Angeles Lakers met 119-108. De Nuggets leiden nu met 3-0 in de best-of-seven series.

In de Crypto.com Arena in Los Angeles blonk Jamal Murray uit bij de Nuggets met 37 punten, 6 assists en 7 rebounds. De gasten hadden in het eerste deel van de wedstrijd het initiatief. Maar mede dankzij de steun van de publiek kwamen de Lakers terug. In het laatste kwart maakten de Nuggets onder aanvoering van Nikola Jokic toch weer het verschil. De Serviër maakte 15 van zijn 24 punten in de laatste fase van de wedstrijd. “We zijn er al die tijd voor blijven gaan, met dezelfde instelling als in de play-offs”, zei Murray na afloop.

Bij de Lakers was Anthony Davis topscorer met 28 punten. LeBron James en Austin Reaves voegden er beiden 23 punten aan toe. Ondanks een 3-0-achterstand blijft James er in geloven. “Ik weet niet wat de andere jongens denken, maar ik geloof er zeker nog in”, aldus James.