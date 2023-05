Brons voor handboogschutter Wijler bij wereldbeker in Shanghai

Handboogschutter Steve Wijler heeft bij de wereldbekerwedstrijden in Shanghai een bronzen medaille behaald op het olympische onderdeel recurve. In de strijd om de derde plaats won de 26-jarige Limburger met 6-2 van de Chinees Li Zhongyuan.

In de halve eindstrijd verloor Wijler met van 6-4 van de Zuid-Koreaan Oh Jin Hyek, die in de finale niet was opgewassen tegen de Braziliaan Marcus D’Almeida.

Eerder wonnen de handboogschutters in Shanghai goud op het onderdeel compound voor landenteams. In de finale was Nederland met 231-229 te sterk voor Mexico. Het Nederlands team bestond uit Mike Schloesser, Jay Tjin-A-Djie en Sil Pater.