Golfer Koepka na derde ronde aan leiding in PGA Championship

De Amerikaanse golfer Brooks Koepka gaat alleen aan de leiding na de derde ronde van het PGA Championship, de tweede major van het jaar. Hij ging op de Oak Hill golfbaan rond in 66 slagen. Met een totaal van 204 slagen (-6) heeft hij een slag minder dan de Noor Viktor Hovland en de Canadees Corey Conners, die na twee ronden samen met de Amerikaan Scottie Scheffler aan kop stonden.

Koepka won het PGA Championship in 2018 en 2019. Ook was in 2017 en 2018 de beste bij het US Open. Vorige maand ging hij bij The Masters ook als leider de laatste ronde in, maar hij erkende eerder deze week dat hij toen ten onder ging aan de druk. “Dat was erg lastig. Maar ik heb er wel van geleerd en ik denk dat het mij hier kan helpen en ook in de rest van mijn loopbaan”, zei de 33-jarige Koepka,

Na zijn succesvolle periode kampte Koepka een aantal jaren met veel blessures aan onder meer zijn heup en knie. “Het zou ontzettend veel voor mij betekenen en fantastisch zijn om hier te winnen.”