Tennisser Murray meldt zich weer af voor Roland Garros

De Schotse tennisser Andy Murray heeft zich afgemeld voor Roland Garros. De drievoudig grandslamwinnaar geeft prioriteit aan de voorbereiding op Wimbledon, het grastoernooi dat hij twee keer won.

Murray is geen groot liefhebber van gravel. De 36-jarige voormalig nummer 1 van de wereld deed sinds 2017 slechts één keer mee op het Franse open in Parijs. Hij twijfelde eerder al openlijk aan zijn deelname aan Roland Garros, maar speelde de afgelopen weken wel de nodige toernooien op gravel. Hij won in mei zelfs het graveltoernooi in Aix-en-Provence. In de afgelopen masterstoernooien van Rome, Madrid en Monte Carlo werd hij echter al vroegtijdig uitgeschakeld.

Roland Garros begint 28 mei.