Tennissers Haase en Van de Zandschulp verliezen dubbelfinale Rome

Het is Robin Haase en Botic van de Zandschulp niet gelukt de dubbeltitel te pakken op het masterstoernooi van Rome. Het Nederlandse tennisduo moest het in de finale op het Italiaanse gravel afleggen tegen de Monegask Hugo Nys en Jan Zielinski uit Polen: 5-7 1-6. De partij was na iets meer dan een uur beslist.

Haase (36) en Van de Zandschulp (27) vormden in Rome een gelegenheidsduo in het dubbelspel. De Hagenaar dubbelde de afgelopen weken, na zijn breuk met Matwé Middelkoop, met de Oostenrijker Philipp Oswald. Van de Zandschulp focust zich vooral op het enkelspel, maar komt met wisselende partners ook geregeld uit in het dubbel.

Haase en Van de Zandschulp hadden in Rome in de halve finales gewonnen van Wesley Koolhof en diens Britse partner Neal Skupski, die als eerste waren geplaatst. Van de Zandschulp bleef in het enkelspel al in de tweede ronde steken.