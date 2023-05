Tennisster Rus tegen Franse Albie in kwalificaties Roland Garros

Tennisster Arantxa Rus neemt het in de kwalificaties van Roland Garros op tegen Audrey Albie uit Frankrijk. Rus, die zich afgelopen week nog terugtrok uit de kwartfinales van het ITF-toernooi van Madrid, is in de kwalificaties als derde geplaatst. Als nummer 107 van de wereldranglijst greep de 32-jarige Zuid-Hollandse net naast een directe plek in het hoofdschema. Haar 28-jarige Franse tegenstander is de nummer 241 van de ranglijst.

Lesley Pattinama-Kerkhove begint in het kwalificatietoernooi tegen Leyre Romero Gormaz. De 21-jarige Spaanse staat op plek 161, 41 plekken hoger dan de 31-jarige Zeeuwse.

Jesper de Jong treft in de kwalificaties de Oostenrijker Maximilian Neuchrist. De 22-jarige Haarlemmer heeft met de 31-jarige Oostenrijker een tegenstander die als nummer 186 hoger op de ATP-ranking staat dan hijzelf (202). Gijs Brouwer neemt het op tegen de Argentijn Juan Pablo Ficovich. De 26-jarige Argentijn staat bijna honderd plekken lager dan Brouwer, die de nummer 128 is.

Jelle Sels is de derde Nederlandse tennisser in de kwalificaties. Hij speelt tegen de 20-jarige Zwitser Dominic Stricker. De 27-jarige Sels die 163e staat, treft met de Zwitserse nummer 115 de winnaar van Roland Garros bij de junioren in 2020. Botic van de Zandschulp en Tallon Griekspoor zijn direct geplaatst voor het hoofdtoernooi van het Franse grandslamtoernooi.