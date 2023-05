Van Poppel wint wielerkoers Rund um Köln

De Nederlander Danny van Poppel heeft zijn eerste koers gewonnen sinds het najaar van 2021. De renner van Bora-hansgrohe sprintte naar de winst in Rund um Köln. Dat werd pas duidelijk na bestudering van de finishfoto. Van Poppel bleek de Belg Milan Menten net achter zich te hebben gehouden. Diens landgenoot Jasper De Buyst werd derde. Mike Teunissen passeerde als vierde de finish.

Voor Van Poppel was het zijn negentiende overwinning. De 29-jarige zoon van voormalig topsprinter Jean-Paul van Poppel rijdt de afgelopen jaren vooral in dienst van anderen. Zijn laatste zege boekte hij in Binche-Chimay-Binche, ook wel bekend als de Mémorial Frank Vandenbroucke.

Van Poppel had in de sprint de steun van Nils Politt. De winnaar van vorig jaar offerde zijn kansen op om zijn Nederlandse ploeggenoot perfect in positie te brengen voor de sprint. “Ik was er niet zeker van dat ik gewonnen had. Ik had ook enorme kramp, het was een zware koers”, vertelde Van Poppel, die zijn Duitse ploeggenoot nadrukkelijk bedankte. “Het is geweldig hoe hij me geholpen heeft. We waren vandaag waarschijnlijk ook de sterkste ploeg.”

Eerder was namens Bora-hansgrohe de Duitse kampioen Maximilian Schachmann op avontuur gegaan. Hij reed een kleine 50 kilometer alleen op kop.