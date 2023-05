Vollering soleert naar eindzege Ronde van Burgos

Demi Vollering heeft de Ronde van Burgos gewonnen, een vierdaagse rittenkoers voor vrouwen in Noord-Spanje. De wielrenster van SD Worx won de slotrit, die eindigde met een beklimming van 11 kilometer naar Laguna de Neila. Vollering nam de leiderstrui over van haar land- en ploeggenote Lorena Wiebes. Beide rensters wonnen ieder twee etappes.

Een bijna compleet peloton bereikte de voet van de slotklim. Vollering zette haar aanval snel in en bleek bergop een klasse apart. Ruim anderhalve minuut na de ritwinnares finishte de Italiaanse Erica Magnaldi als tweede, net voor haar landgenote Silvia Persico.

De Nederlandse Shirin van Anrooij werd vierde, in het eindklassement bezette de wereldkampioene veldrijden bij de beloften de tweede plaats.

Vollering won eerder dit jaar onder meer de Amstel Gold Race, de Waalse Pijl en Luik-Bastenaken-Luik. In de rittenkoers Itzulia Women liet ze een week geleden de eindzege aan haar Zwitserse ploeggenote Marlen Reusser. “Het was vandaag weer een perfect optreden van de ploeg”, sprak de 26-jarige Zuid-Hollandse. “We hebben de koers de hele dag gecontroleerd. De andere meiden hebben zich leeg gereden tot aan de slotklim. Toen heb ik meteen versneld om een gaatje te krijgen en ben ik daarna in mijn eigen tempo doorgereden.”

Vollering putte er vertrouwen uit richting Tour de France, waar eind juli een nieuwe strijd wacht met de in Burgos afwezige Annemiek van Vleuten. “We mogen als ploeg trots zijn vandaag.”