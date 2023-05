Djokovic van eerste naar derde plek op wereldranglijst

Novak Djokovic is op de wereldranglijst van de eerste naar de derde plek gezakt. De Spanjaard Carlos Alcaraz voert de tennisranking weer aan en Daniil Medvedev, zondag toernooiwinnaar in Rome, is de nieuwe nummer 2.

De Rus Medvedev schreef zondag het masterstoernooi van Rome op zijn naam door in de finale de Deen Holger Rune te verslaan. Rune staat nu zesde, zijn hoogste klassering ooit. Onderweg naar de finale was Rune te sterk voor Djokovic, die het toernooi in de Italiaanse hoofdstad vorig jaar wist te winnen.

Botic van de Zandschulp bleef op de dertigste plek staan, terwijl Tallon Griekspoor drie plekken inleverde. Griekspoor staat nu 39e.

In de top 10 bij de vrouwen boekte Elena Rybakina uit Kazachstan wat terreinwinst. Zij steeg van de zesde naar de vierde plek na het winnen van het WTA-toernooi van Rome. Ze passeerde de Française Caroline Garcia en Coco Gauff uit de Verenigde Staten. De Poolse Iga Swiatek bleef de nummer 1, voor Aryna Sabalenka uit Belarus en de Amerikaanse Jessica Pegula.

Arantxa Rus is op plek 113 de beste Nederlandse. De 32-jarige Rus doet deze week mee aan het kwalificatietoernooi van Roland Garros. Het hoofdtoernooi begint zondag.