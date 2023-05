Drie Nederlanders naar tweede ronde kwalificaties Roland Garros

Tennissters Arantxa Rus en Lesley Pattinama-Kerkhove en tennisser Jesper de Jong hebben de tweede ronde bereikt van het kwalificatietoernooi van Roland Garros. Rus was in de eerste voorronde met 6-2 6-3 te sterk voor de Fran├žaise Audrey Albie, die met een wildcard was toegelaten. Albie is de nummer 243 van de wereld, Rus staat 130 plekken hoger.

De 32-jarige Rus, die in 2012 de vierde ronde haalde in Parijs, Pattinama-Kerkhove en De Jong moeten drie duels winnen om zich te verzekeren van een plek in het hoofdschema.

Lesley Pattinama-Kerkhove boekte een zwaarbevochten overwinning op de Spaanse Leyre Romero Gormaz. Het werd 3-6 7-6 (5) 6-4. Pattinama-Kerkhove had met 6-3 5-3 achtergestaan. Jesper de Jong verloor de eerste set van de Oostenrijker Maximilian Neuchrist met 6-4. Maar hij kwam knap terug en won de partij met 6-3 6-1. Hij treft in de tweede ronde de Slowaak Norbert Gombos. Rus neemt het op tegen de Tsjechische Barbora Palicova en Pattinama-Kerkhove tegen de Russische Elina Avanesjan.

Jelle Sels kwam niet voorbij de eerste kwalificatieronde. Sels verloor met 7-6 (5) 6-3 van de Zwitser Dominic Stricker, die als negende geplaatst is. Stricker won in 2020 het juniorentoernooi van Roland Garros.

Het hoofdtoernooi van Roland Garros begint zondag.