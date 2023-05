Golfer Tiger Woods meldt zich af voor US Open

Tiger Woods doet volgende maand niet mee aan het US Open. De 47-jarige Amerikaanse golflegende is nog niet voldoende hersteld van een operatie aan zijn rechterbeen. Hij won het majortoernooi in 2000, 2002 en 2008.

Woods liep in 2021 bij een ongeluk met zijn auto meerdere beenbreuken op. Hij moest bij de Masters in Augusta in de derde ronde afhaken vanwege een peesplaatontsteking onder zijn voet. Dat kwam door zijn verzwakte rechterbeen dat verbrijzelde bij het zware ongeval. Door het ongeluk stond Woods veertien maanden aan de kant. De voormalige nummer 1 van de wereld maakte vorig jaar bij de Masters zijn rentree.

De vijftienvoudig majorwinnaar hoopt nu weer bij het Britse Open in actie te kunnen komen. Dat wordt van 20 tot en met 23 juli gespeeld in Liverpool.