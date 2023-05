Hassan doet mee aan FBK Games en loopt 10.000 en 1500 meter

Sifan Hassan doet dit jaar weer mee aan de FBK Games in Hengelo. Ze loopt in het weekend van 3 en 4 juni de 10.000 meter en de 1500 meter. Voor Hassan wordt het haar eerste wedstrijd sinds de marathon van Londen, die ze eind april verrassend won.

“Ik heb heel veel zin in het baanseizoen. Na de marathon van Londen was het natuurlijk afwachten hoe mijn lijf zou herstellen en zou reageren op de baantrainingen”, aldus Hassan. “Ik wil graag een 10.000 meter lopen om te kijken hoe ik ervoor sta. Ik wilde graag mijn eerste baanwedstrijd in Nederland lopen voor eigen publiek. Ik ben dankbaar dat de organisatie het voor mij mogelijk heeft gemaakt dat ik nu op zaterdagavond een 10.000 meter kan lopen en op zondagmiddag in een vol stadion een 1500 meter. Ik train veel in het buitenland en het is voor mij daarom extra bijzonder om in Nederland voor eigen publiek te lopen.”

Hassan (30) is tweevoudig olympisch kampioene, op de 5000 meter en 10.000 meter. Op de 1500 meter pakte ze in 2021 brons op de Olympische Spelen van Tokio. En dit jaar ging ze in Londen tijdens haar eerste officiële marathon dus als eerste over de streep.