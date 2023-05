Hoge boete voor tennisser Gaston vanwege onsportief gedrag

De Franse tennisser Hugo Gaston heeft een boete van 133.000 euro gekregen vanwege onsportief gedrag. De 22-jarige speler krijgt zo’n hoge straf omdat hij bij het masterstoernooi in Madrid voor de zoveelste keer in de fout ging.

In zijn wedstrijd in de tweede ronde tegen de Kroaat Borna Coric liet hij vlak voor een smash van zijn tegenstander een bal uit zijn broekzak vallen, in de hoop dat het punt zou worden overgespeeld. De ATP was niet blij met deze actie van Gaston, die de partij met twee keer 6-3 verloor. Omdat hij dit seizoen al eerder werd gestraft vanwege onsportief gedrag, werd zijn boete volgens de nieuwe richtlijnen verdubbeld.

Gaston verdiende dit jaar tot nu toe zo’n 114.000 euro aan prijzengeld. Als hij volgende week meedoet aan Roland Garros komt daar minimaal 69.000 euro bij. De nummer 108 van de wereldranglijst kreeg voor het grandslamtoernooi een wildcard.