Topsprinter Cavendish beëindigt na dit seizoen wielerloopbaan

De Britse wielrenner Mark Cavendish beëindigt na dit seizoen zijn loopbaan. De sprinter in dienst van Astana Qazaqstan, die maandag 38 jaar is geworden, maakte dat op de rustdag van de Giro d’Italia bekend.

Cavendish won in zijn loopbaan liefst 34 etappes in de Tour de France. In 2011 en 2021 won hij de groene trui in de Tour, de trui voor het puntenklassement. Tijdens de Tour van 2009 won Cavendish liefst zes etappes, waaronder de laatste op de Champs-Élysées.

In de Giro d’Italia kwam hij zestien keer als eerste over de meet en in de Vuelta drie keer. In 2011 werd Cavendish in Kopenhagen wereldkampioen op de weg.

Cavendish begon zijn loopbaan in 2005, bij Team Sparkasse. Daarna reed hij voor onder meer Team HTC-Columbia, Omega Pharma – Quick-Step en Team Dimension Data. Vorig jaar verruilde hij Quick Step-Alpha Vinyl voor Astana. Voor zijn periode op de weg was Cavendish succesvol op de baan, waar hij drie wereldtitels pakte.