Israëliër Shivek nieuwe bondscoach van Nederlandse basketballers

Arik Shivek is de nieuwe bondscoach van de Nederlandse basketbalploeg. De Israëliër is een contract voor 2 jaar overeengekomen, zo meldt de Nederlandse Basketballbond (NBB).

Shivek is de opvolger van interim-bondscoach Radenko Varagic. De geboren Serviër, die al geruime tijd in Nederland werkt, nam de taken over van Maurizio Buscaglia. De Italiaan moest vertrekken na het teleurstellend verlopen EK van afgelopen zomer. De basketballers verloren in Praag al hun vijf groepswedstrijden.

Shivek werkte de afgelopen periode als hoofdcoach van de Orange Lions Academy, de talenten van de NBB.