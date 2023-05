Ploegleider Reef zag tijdverlies Roglic in Giro niet aankomen

Hoewel zijn ploeg Jumbo-Visma de zestiende etappe van de Giro d’Italia lang leek te controleren, verloor kopman Primoz Roglic op de slotklim wat tijd op de concurrenten João Almeida en Geraint Thomas. De Portugese ritwinnaar en de Brit, die de roze leiderstrui veroverde, finishten 25 seconden eerder dan de Sloveen die het moeilijk had gehad. “Het is jammer, we hadden dit niet verwacht”, zei ploegleider Marc Reef bij Eurosport. “Het is niet anders.”

Dramatisch was het verlies niet. Roglic staat derde in het klassement op 29 seconden van Thomas en er volgen nog enkele bergritten en een tijdrit bergop. “Dat verschil is zeker nog goed te maken met wat er nog komt”, dacht Reef, die vol lof was over Sepp Kuss. De Amerikaan stond Roglic in de finale bij. “Sepp deed het geweldig. Zonder hem was het verlies groter geweest, al kwam Primoz in de laatste kilometer nog sterk terug. Ze hebben ervoor gevochten.”