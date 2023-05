Svitolina, gecoacht door Sluiter, met wildcard naar Libéma Open

De Oekraïense tennisster Elina Svitolina heeft een wildcard gekregen voor het grastoernooi van Rosmalen volgende maand. De 28-jarige voormalig nummer 3 van de wereld, die sinds een paar maanden wordt gecoacht door Raemon Sluiter, maakte vorige maand haar rentree nadat zij in oktober was bevallen van een dochter. In het Amerikaanse Charleston verloor Svitolina haar eerste wedstrijd in ruim een jaar.

Svitolina deed in 2014 al mee in Rosmalen en haalde toen de kwartfinale. Die ronde wist ze ook te halen op alle grandslamtoernooien. De Oekraïense heeft zestien titels op haar naam staan.

Er zijn geen Nederlandse tennissters geplaatst voor het hoofdtoernooi van het Libéma Open, dat duurt van 10 tot en met 18 juni. Belinda Bencic is de hoogstgeplaatste speelster op de deelnemerslijst. Zij is momenteel de nummer 11 van de wereld.