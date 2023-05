Hartono en Brouwer in voorronde Roland Garros uitgeschakeld

Tennissers Arianne Hartono en Gijs Brouwer maken geen kans meer op het hoofdtoernooi van Roland Garros. In de eerste kwalificatieronde van het grandslamtoernooi verloor de 27-jarige Hartono van de Tsjechische Sara Bejlek: 6-7 (2) 6-4 6-4. Hartono is de mondiale nummer 224, Bejlek staat 44 plekken hoger.

Het lukte Hartono de afgelopen twee edities van de Australian Open nog wel om via de kwalificaties door te dringen tot het hoofdtoernooi. Begin dit jaar was de Amerikaanse Shelby Rogers in de openingsronde in Melbourne te sterk voor de Nederlandse.

Brouwer verloor in de eerste voorronde van Juan Pablo Ficovich uit Argentinië (6-4 6-3). Na ongeveer een uur en een kwartier moest de Nederlandse mondiale nummer 138 zich gewonnen geven tegen de nummer 223 van de wereld.

Arantxa Rus, Lesley Pattinama-Kerkhove en Jesper de Jong plaatsten zich maandag wel voor de tweede ronde. Jelle Sels werd toen uitgeschakeld.

Het hoofdtoernooi van Roland Garros begint zondag. De tennissers moeten drie duels winnen om zich te verzekeren van een plek in het hoofdschema.